الفيحاء يحرم التعاون من «الثالث»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قاد مهاجم الفيحاء إسبيريا فريقه لفوز ثمين على التعاون بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك سلمان

قاد مهاجم الفيحاء إسبيريا فريقه لفوز ثمين على التعاون بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة، ضمن مباريات الجولة 26 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما سجل للتعاون هدفه الوحيد مهاجمه تاومبا. وبهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ13، فيما بقي التعاون على رصيد 46 نقطة في المركز الرابع، في سلم ترتيب الدوري.

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