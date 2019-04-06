إطلاق اسم الملك سلمان على المدينة الرياضية ببغداد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أكد وكيل وزير الشباب والرياضة العراقية عصام الديوان إطلاق مسمى مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المدينة الرياضية المهداة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للشعب العراقي، والتي تقدر تكلفة إنشائها بنحو 450 مليون دولار.

وعبر الديوان عن شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية والشعب السعودي عامة على هذه المكرمة التي نشرت الفرح والسعادة في نفوس العراقيين وأعادت لهم كثيرا من الأمل حول عودة الأمجاد للرياضة العراقية.

وأبان أنه تم وبشكل مبدئي، مكان بناء المدينة الرياضية في العاصمة بغداد، حيث سيكون قريبا من المطار الدولي وفي الطريق السريع إلى محافظة البصرة والمملكة الأردنية الهاشمية لأجل تسهيل الوصول إلى المدينة من كل محافظات العراق.

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وأضاف «أمامنا الكثير من الخيارات، وسيتم مناقشتها وزيارتها مع الوفد السعودي المكلف برئاسة عبدالرحمن الحركان، ومن بين المواقع المقترحة أيضا، موقع قريب من مدينة الكرخ، وهو موقع تاريخي مهم كان مخصصا لسباقات الخيول».

وزاد «كانت هناك أفكار أخرى أن يتسع ملعب كرة القدم إلى 120 ألف مقعد ليكون الأكبر على مستوى العالم، لكن تم التوصل في نهاية الأمر إلى أن يكون هو الأكبر في العراق، ومن أكبر الاستادات الرياضية في العالم العربي، لتتم الاستفادة من المساحات المتبقية لإنشاء المرافق الأخرى».

وشدد الديوان على أن المدينة الرياضية ستكون جوهرة رياضية في العراق، تستضيف أهم المناسبات في العاصمة بغداد، وهذا الشيء يعني كثيرا للعراقيين لكون عاصمتهم ستعود بقوة إلى الواجهة في استضافة الأحداث.

أبرز معالم المدينة الرياضية