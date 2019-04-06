شكرا لقرائتكم لن تكون سهلة لكننا سنفوز.. اعرف ما قاله جروس عن لقاء حسنية أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل "لن تكون سهلة.. لكننا نلعب لنفوز".. بتلك الكلمات افتتح كريستيان جروس المدير الفنى السويسرى للزمالك، مؤتمره الصحفى لمباراة حسنية أغادير، غدا الأحد، بذهاب دور ربع النهائى للكونفدرالية الإفريقية. Advertisements وشدد جروس على ان فريقه حضر إلى المغرب من أجل تحقيق الفوز زوضمان التأهل إلى المربع الذهبى للبطولة القارية. تابع المدير الفنى للزمالك: "ملعب المباراة جيد والأجواء طيبة ولدينا البديل الجاهز لفرجاني ساسي وحميد أحداد، وأعرف أيضًا أن الفريق المغربي لديه بعض الغيابات".

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