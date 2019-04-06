بيراميدز يواصل انتصاراته بثلاثية فى شباك الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل واصل فريق بيراميدز انتصاراته فى الدورى المصرى، وتخطى عقبة الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب الدفاع الجوى، فى منافسات الجولة الـ28 للدورى.
شهدت الدقيقة 14 تقدم كريستيان بينافينتي لبيراميدز، قبل أن يعزز السورى عمر خربين تقدم فريقه بالهدف الثانى فى الدقيقة 18 من ركلة جزاء، بعدما أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لمحمد مجدى مدافع الإسماعيلى.
وقبل نهاية الشوط الأول بست دقائق وتحديدا فى الدقيقة 39 أحرز محمود متولى، مدافع الإسماعيلى، الهدف الأول للدراويش، من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة شيلونجو داخل منطقة الجزاء.
وفى الشوط الثانى وتحديدا فى الدقيقة 63 استطاع البيروفى كريستيان بينافينتي من إحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه ليقتنص بيراميدز ثلاث نقاط غالية رافعا رصيده إلى 54 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 55 نقطة ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 35 نقطة فى المركز السابع .
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