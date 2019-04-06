شكرا لقرائتكم شوقى غريب: خماسية الأهلى هزت الكرة المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أن الخسارة القاسية التى منى بها النادى الأهلى أمام صن داونز ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال "هزت الكرة المصرية".

وتلقى النادى الأهلى خسارة قاسية أمام صن داونز بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال، ومن المقرر أن يلتقى الفريقان يوم السبت 13 أبريل الجارى بأرضية ملعب استاد برج العرب.

أضاف شوقى غريب فى تصريحات لـ"الخليج 365": "لا شك أن الخسارة ثقيلة لكن الحديث عن تفاصيل وأسباب الخسارة ومحاسبة المقصرين يأتى عقب انتهاء مباراة العودة المقبلة بين الفريقين والوقوف بالشكل الأمثل على الموقف النهائى للفريق والجهاز الفنى".

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وقال غريب إن المنتخب الوطنى الأول تلقى خسارة ثقيلة من غانا فى تصفيات كأس العالم قبل الماضية لكنه استطاع تعويض الخسارة بفارق هدف واحد ورد اعتباره بشكل كبير.

تابع المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أن لاعبى الأهلى بحاجة إلى رد الاعتبار فى المباراة المقبلة، مشددًا على ضرورة دعم ومساندة اللاعبين والفريق فى مباراة العودة للتأكيد على أن الأهلى سيظل أحد الأندية التاريخية فى القارة السمراء.

وأوضح غريب أن مباراة الأهلى لن تتكرر فى المستقبل القريب أو البعيد فهى مواجهة للنسيان ولابد من الوقوف أمامها لاستلهام الانتصارات من جديد.