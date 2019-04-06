شكرا لقرائتكم أول رسالة من جماهير الأهلي لفريق الكرة بعد الـ 5... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه جمهور الأهلى الذى تواجد بصالة الملك فيصل بفرع النادى بالجزيرة لدعم فريق الكرة الطائرة رجال رسالة الى لاعبى فريق كرة القدم الأول بعد الهزيمة الثقيله اليوم أمام صن داونز الجنوب أفريقي بذهاب دور الـ8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وجاء نص الرسالة كالتالى " فى حضور جمهورك لا مستحيل أمامك " دعمنا للاعبين خلال مباراة العودة والفوز بمباراة العودة يوم 13 من الشهر الجارى .

وخسر الفريق الأحمر بخماسية مذلة من مضيفه صن داونز الجنوب أفريقى، أحرزها زوان فى الدقيقة 14، واين بالدقيقة 23 وناسيمنتو بالدقيقة 47، وسيرينو فى الدقيقة 62 وأخيراً باكاماني بالدقيقة 83، خلال المواجهة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي فى مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا ،والتى جاءت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ليودع الفريق الأحمر دورى ابطال افريقيا اكلينيكياً، قبل مواجهة الإياب فى مصر المقرر اقامتها يوم 13 إبريل الجاري.