شكرا لقرائتكم كيف يستعد الزمالك لحسنية أغادير؟ الفار × المصيدة = لا خسارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى فريق الزمالك مرانه الأخير قبل مباراته أمام حسنية أغادير، فى التاسعة مساء غد، الأحد، على ملعب أدرار.

وشهد المران الجماعى اعتماد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، على اللعب من لمسة واحدة، وهو يعكس خطته المنية على إحكام السيطرة بمنطقة وسط الملعب أو كما يسميها البرتغاليون "الفار × المصيدة"، ومحاولة استغلال الإمكانيات الفردية للاعبين، فى الشق الهجومى، والذى يحتاج إلى التدريب الشاق على مهارات التسليم والتسلم.

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وحرص جروس، على عقد جلسة مع اللاعبين فى منتصف الملعب، حذرهم خلالها من التهاون أمام حسنية أغادير، كما منحهم بعض التعليمات الفنية، التى سيتم تطبيقها فى التدريبات لتنفيذها غدا فى المباراة.

وضم الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس 20 لاعبا لمواجهة حسنية أغادير وهم: محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم، وإبراهيم حسن ومحمد عنتر فى خط الوسط، عمر السعيد وخالد بوطيب فى خط الهجوم.