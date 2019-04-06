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شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ يوجة رسالة غامضة اولها "لابد" وآخرها "محبة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية رسالة غامضة قائلا "لابد للحق ان يظهر لو بعد حين ... قلنا الكلام من الاول من محبة"
ونشر ال الشيخ الرسالة عبر حسابة الرسمى على فيس بوك دون توضيح من قصد الرسالة او لمن يرسلهاعبر منشورة.
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي تعقد اجتماعها غير العادي، لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد خلفاً لتركي آل الشيخ حيث سيتم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021
مضمون الرسالة
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