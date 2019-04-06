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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 6-4-2019، حيث أقيمت 4 مواجهات بعدما التقى الإنتاج الحربى مع طلائع الجيش وواجه دجلة المقاولون العرب والجونة مع النجوم واختتمت اللقاءات بمواجهة الإسماعيلى وبيراميدز.

ترتيب الدورى المصرى شهد تربع الزمالك على القمة برصيد 57 نقطة بينما حل النادى الأهلى فى الوصافة برصيد 55 نقطة واقترب بيراميدز من المارد الأحمر فى المركز الثالث برصيد 54 نقطة بينما جاء المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة.



جدول ترتيب الدورى المصرى اليوم السبت

الإنتاج الحربى 2 - 1 طلائع الجيش



استعاد الإنتاج الحربى بقيادة مديره الفنى مختار مختار نغمة الانتصارات بالفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لإنتاج الحربى نجم الأهلى السابق أحمد شدسد قناوى من ركلة جزاء فى الدقيقة 53 وتعادل قاهر الزمالك أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 62 وأقتنص اللاعب كريم لالا الفوز للعجلات الحربية قبل 6 دقائق من النهاية فى الدقية 84.

نجح أبناء مختار مختار فى الارتقاء إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 35 نقطة بينما توقف رصيد طلائع الجيش بقيادة مديره الفنى لوك إيميل عند النقطة 31 فى المركز الـ 10.

وادى دجلة 0 - 0 المقاولون العرب



خيم التعادل السلبى على مواجهة وادى دجلة والمقاولون العرب فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعد هذا التعادل هو الخامس تاريخيًا فى مواجهات الفريقين ببطولة الدورى، وهو السابع هذا الموسم لكل فريق.

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بهذه النتيجة وصل الفريق الدجلاوى إلى النقطة 31 بالمركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى المصري بينما وصل المقاولون العرب بقيادة مديره الفنى عماد النحاس إلى النقطة 37 فى المركز السادس بالدورى.

الجونة 1 - 1 النجوم



تعادل الجونة مع نظيره بهدف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

انتزع هدف المبادرة لفريق النجوم صلاح آمين فى الدقيقة 31 قبل أن يعادل نجم الأهلى المعار إلى الجونة أحمد ياسر ريان النتيجة فى الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ووصل فريق الجونة إلى النقطة 31 فى المركز الثانى عشر بترتيب جدول الدورى المصرى بينما ارتفع رصيد النجوم إلى النقطة 25 فى المركز السادس عشر.

بيراميدز 3 - 1 الإسماعيلى



رد فريق بيراميدز اعتباره بعد هزيمة الدور الأول وفاز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

كان كريستيان بينافينتي قد تقدم بالهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 14، وأضاف السورى عمر خربين الهدف الثانى فى الدقيقة 18 من ضربة جزاء بعدما أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لمحمد مجدى مدافع الإسماعيلى بعد عرقلته لبينافينتى داخل منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 39 نجح محمود متولى مدافع الإسماعيلى فى إحراز الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة كريم بامبو داخل منطقة الجزاء.