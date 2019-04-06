شكرا لقرائتكم الوحدة يقلب تأخره إلى ثلاثية في مرمى الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الوحدة على الاتفاق 3 - 1، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف الوحدة أحمد عبده جابر وعصام الجبالي وكابونغو كاسونغو في الدقائق الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و69 والثالث من الوقت بدل الضائع للمباراة على الترتيب. فيما سجل هدف الاتفاق الوحيد برايان أليمان أثايدس في الدقيقة 19.

ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد الاتفاق عند 32 نقطة في المركز التاسع.