شكرا لقرائتكم رايو فايكانو يصعق فالنسيا بثنائية.. ويبعده عن "الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقت آمال فالنسيا في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم ضربة موجعة، عقب خسارته المفاجئة صفر - 2 أمام مضيفه رايو فايكانو.
وتجمد رصيد فالنسيا، الذي أهدر فرصة التواجد مؤقتا ضمن المراكز الأربعة الأولى في المسابقة المؤهلة لدوري الأبطال، عند 46 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع فايكانو رصيده إلى 27 نقطة ولكنه ظل في المركز التاسع عشر، قبل الأخير.
وافتتح راؤول دي توماس التسجيل لفايكانو في الدقيقة 32، فيما أحرز ماريو سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 90.
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