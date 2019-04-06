سان جرمان أوقف رابيو وحسم راتبه لـ"إعجابه" بفيديو إيفرا

اسماء السيد - عاقب نادي باريس سان جرمان الفرنسي لاعب وسطه أدريان رابيو بالإيقاف ستة أيام وحسم راتبه الشهر الماضي بسبب "إعجابه" ("لايك") على مواقع التواصل، بفيديو للفرنسي باتريس إيفرا يحتفل بفوز مانشستر يونايتد الإنكليزي على نادي العاصمة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بحسب تقارير صحافية.

وأشارت شبكة "أر أم سي سبور" الفرنسية السبت الى أنها اطلعت على رسالة مؤرخة في الثالث من نيسان/أبريل، تبلغ فيها إدارة سان جرمان اللاعب الذي ساءت علاقته بالفريق في الأشهر الماضية، بقرارها، على خلفية اجتماع عقد قبل أسبوع، وجمعه بمديره العام المفوض جان-كلود بلان والمدير الرياضي أنتيرو هنريكي.

وأوضح مسؤولو النادي في هذه الرسالة أنهم يفرضون على اللاعب "عقوبة تأديبية بالإيقاف لمدة ستة أيام وحسم الراتب"، مشيرين الى أن هذه الفترة تمتد بين 15 آذار/مارس و20 منه حين كان موقوفا بشكل موقت.

وردا على سؤال السبت خلال المؤتمر الصحافي، لم يؤكد مدرب الفريق الألماني توماس توخل الأمر، مكتفيا بالقول إن المسألة "تخص النادي".

واعتبرت إدارة النادي في رسالتها الى اللاعب، أن إعجابه بفيديو إيفرا الذي يحتفل فيه بتأهل فريقه السابق الى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم (فاز في باريس 3-1 إيابا بعد خسارته ذهابا 2-صفر) "تسبب باضطراب في صفوف النادي نظرا على وجه الخصوص للارتدادات الإعلامية التي تلته، لكن أيضا الأحداث الخطرة التي جرت على هامش التدريب في ملعب بارك دي برانس في 10 آذار/مارس مع المشجعين الذين وجهوا لك الاتهام بشكل صريح".

وتابعت الرسالة "أنتم (رابيو) ملزمون بواجب الولاء والتحفظ"، معتبرة أن عدم احترام ذلك "يضر بتماسك وصفاء الفريق الذي تنتمون إليه".

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ويمكن لرابيو استئناف هذه العقوبة لدى الاتحاد الفرنسي للعبة، وهو ما لم يقم به حتى الآن، بحسب ما أشارت اليه "أر أم سي".

وساءت علاقة رابيو الذي أتم في الثالث من نيسان/أبريل الحالي، الـ24 من العمر، بفريقه في الأشهر الماضية، لاسيما على خلفية فشل المفاوضات بشأن تمديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل. وأكد نادي برشلونة الاسباني في أواخر العام الماضي الى أنه كان على تواصل مع اللاعب للتعاقد معه، من دون أن تصل الأمور الى خواتيمها.

وانتقدت والدة رابيو ووكيلة أعماله فيرونيك، إدارة سان جرمان في آذار/مارس الماضي بعد إيقاف نجلها عن اللعب، معتبرة في تصريحات صحافية أنه "سجين، هو حتى رهينة لدى سان جرمان".

وكشفت أن نجلها "يعاني بسبب كل ما يحدث" وأن ليس بإمكانه أن يجمد حياته "بانتظار ما ستؤول اليه الأمور. من الضروري أن يعتني بنفسه، أن يعيش!... أدريان لم يلعب منذ كانون الأول/ديسمبر وربما حتى حزيران/يونيو. في مهنة احترافية، فهذه الأشهر الستة تعتبر فترة طويلة جدا! لقد أخذ كرهينة لأنه لا يريد الرضوخ، هو يحترم العقد. أدريان لا يطلب سوى هذا الأمر. احترام عقده".

ولم يتوقف رابيو عن التمارين رغم ايقافه من سان جرمان، لكن في منشآت لا تخص الأخير رفضت الوالدة الافصاح عن مكانها.