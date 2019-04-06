شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 6 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد نادى الزمالك اليوم السبت 6 / 4 / 2019 ، العديد من الأخبار المهمة و أبرزها ، جروس يفاضل بين جمعة وبهاء مجدى لقيادة الجبهة اليسرى أمام أغادير ، محمد إبراهيم ضمن حسابات جروس أمام أغادير فى خيارات تعويض ساسى .

جروس يفاضل بين جمعة وبهاء مجدى لقيادة الجبهة اليسرى أمام أغادير

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يفاضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى عبد الله جمعة وبهاء مجدى للدفع بأحدهما فى مركز الظهير الأيسر فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستقام غداً الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

شهدت الساعات الماضية دخول محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، حسابات السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأبيض، لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستقام غداً الأحد على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فضل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك عدم الحصول على أجازة مفضلا البقاء فى القاهرة من أجل خوض التدريبات مع المستبعدين بالزمالك من رحلة المغرب.