أحمد حسن : فوز بيراميدز اعاده لمنافسة الأهلى والزمالك على الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن المستشار الرياضي لنادي بيراميدز أن الفوز على فريق الإسماعيلى جاء فى الوقت المناسب والعودة مرة أخرى للمنافسة مع فريقى الاهلى والزمالك على بطولة الدورى الممتاز . وأوضح أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport أن تذبذب أداء فريق بيراميدز خلال أحداث سير اللقاء جاء بسبب الحصول على فترة راحة طويلة . وأشار أحمد حسن أن أداء بيراميدز يتحسن من مباراة لأخرى بعد إنسجام بعض اللاعبين مع بعضهم خلال التدريبات . Advertisements نجح فريق بيراميدز فى مواصلة انتصاراته وفاز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة الـ28 للدورى .

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