شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: جئنا للمغرب للفوز على حسنية أغادير.. ونمتلك بديل ساسى وأحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أن مواجهة حسنية أغادير المغربي، لن تكن سهلة، مشيرًا إلى أن فريقه حضر إلى المغرب من أجل تحقيق الفوز.

ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أغادير غدا الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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قال جروس في المؤتمر الصحفي، إن الزمالك جاء للمغرب من أجل تحقيق الفوز، مشددا على أن الفريق لديه غيابات في المباراة لكنه يسعى في كل مبارياته لتحقيق الفوز.

تابع المدير الفنى للزمالك: "ملعب المباراة جيد والأجواء طيبة ولدينا البديل الجاهز لفرجاني ساسي وحميد أحداد، وأعرف أيضًا أن الفريق المغربي لديه بعض الغيابات".