شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 6 / 4 / 2019 بالدورى وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم السبت 6/ 4/ 2019 أربع مباريات ضمن منافسات الجولة 28 من عمر بطولة الدورى الممتاز، حيث استضاف وادى دجلة نظيره المقاولون العرب، فيما واجه الإنتاج الحربى طلائع الجيش، والجونة ضد النجوم، وأختتمت المباريات بمواجهة الاسماعيلى وبيراميدز، وفى بطولة دورى أبطال أفريقيا واجه فريق الاهلى المصرى نظيرة صن داونز الجنوب أفريقى .

فضيحة.. الأهلى يخسر بخماسية "مذلة" من صن داونز ويودع دورى الأبطال إكلينيكيا

فى واحدة من أسوأ مباريات الأهلى على مدار تاريخه خسر الفريق الأحمر بخماسية مذلة من مضيفه صن داونز الجنوب أفريقى، أحرزها زوان فى الدقيقة 14، واين بالدقيقة 23 وناسيمنتو بالدقيقة 47، وسيرينو فى الدقيقة 62 وأخيراً باكاماني بالدقيقة 83، خلال المواجهة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي فى مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا ،والتى جاءت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ليودع الفريق الأحمر دورى ابطال افريقيا اكلينيكياً، قبل مواجهة الإياب فى مصر المقرر اقامتها يوم 13 إبريل الجاري.

دجلة والمقاولون يسجلان التعادل السابع لكل فريق فى الموسم الحالى

تعادل سلبيًا فريق وادى دجلة، مع نظيره المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

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الإنتاج الحربى يخطف فوزا قاتلا من الطلائع 2/1 بالدوري

نجح فريق الإنتاج الحربى فى تحقيق فوزاً غالياً على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ستاد كلية الشرطة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام .