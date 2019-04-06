كاميرا سوبر كورة.. خلاف بين مسئولى بيراميدز والإسماعيلى بسبب الملعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الإسماعيلى وبيراميدز، المقامة حاليا بملعب الدفاع الجوى، ضمن مباريات الأسبوع الـ 28 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، خلاف بين مسئولى الناديين بسبب رش أرضية الملعب بالمياه. ورصدت كاميرا سوبر كورة، تفاصيل ما حدث بين إدارى فريق بيراميدز وأحد أفراد الجهاز الفنى للإسماعيلى قبل انطلاق المباراة، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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