شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم السبت 6/4/2019.. فضيحة بريتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة والتي يعد أبرزها توابع فضيحة خسارة الفريق الأحمر من صن داونز الجنوب افريقي بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا.

الأهلى يختار "لونين" للزى البديل بالموسم القادم فى الدورى ودورى الأبطال

كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالنادى الأهلى تفاصيل زي الفريق الجديد والمقرر الإعلان عنه فى الصيف المقبل والذى سيختلف تصميمه عن الشكل الحالي لزى الفريق وفقاً لتأكيدات الإدارة الحمراء.

وقال المصدر لليوم السابع:"لون زي الأهلي الأساسى سيكون بالطبع الأحمر.. ولكن سيتم تغيير لون الزي البديل من الأزرق إلى لونين آخرين، واحد سيتم استخدامه محلياً فى بطولتي الدورى والكأس واللون الأخر البديل سيتم استخدامه فى مباريات بطولة دوري أبطال افريقيا".

فضيحة.. الأهلى يخسر بخماسية "مذلة" من صن داونز ويودع دورى الأبطال إكلينيكيا

فى واحدة من أسوأ مباريات الأهلى على مدار تاريخه خسر الفريق الأحمر بخماسية مذلة من مضيفه صن داونز الجنوب أفريقى، أحرزها زوان فى الدقيقة 14، واين بالدقيقة 23 وناسيمنتو بالدقيقة 47، وسيرينو فى الدقيقة 62 وأخيراً باكاماني بالدقيقة 83، خلال المواجهة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي فى مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا ،والتى جاءت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ليودع الفريق الأحمر دورى ابطال افريقيا اكلينيكياً، قبل مواجهة الإياب فى مصر المقرر اقامتها يوم 13 إبريل الجاري.

هل يقيل الأهلى مارتن لاسارتي بعد جُرْسة بريتوريا ؟

أصبح مصير الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى غامضاً بعد خسارة الفريق بخماسية نظيفة أمام صن داونز، والتي أقيمت عصر اليوم السبت بمدينة بريتوريا بجنوب افريقيا والتي جاءت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا.

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السؤال مطروح وبشدة بين أروقة عشاق ومسئولى النادى الأهلى هل تتم إقالة لاسارتي، خاصة أن البطولة القارية هى الحلم الذى يراود مجلس الإدارة الحالى وجماهير القلعة الحمراء، خاصة بعد خسارة النسختين الأخيرتين.

مجلس الخطيب يتجه للإطاحة بمدرب النادى الأهلى وفسخ التعاقد معه حال توديع البطولة بشكل رسمي، وحتى وأن أضطر المجلس لتأجيل القرار لبعد انتهاء منافسات بطولة الدوري العام، الذي ينافس الفريق الأحمر منافسه التقليدي الزمالك عليها.

الأهلى يقرر توقيع عقوبات مغلظة على لاعبيه بعد فضيحة بريتوريا

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، توقيع عقوبة مالية مغلظة على لاعبي الفريق الأحمر عقب الخسارة القاسية أمام ماميلودي صن داونز.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية عصر اليوم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي بخمسة أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجاء قرار عبد الحفيظ بتوقع العقوبة المادية على اللاعبين بسبب الأداء السئ الذي ظهروا عليه في مباراة اليوم والتي خسرها الفريق بخماسية نظيفة.