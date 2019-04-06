شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأت إجادة في طنطا بعد الاقتراب من العودة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فايز عريبي رئيس نادي طنطا اجتماع مع لاعبي الفريق والجهاز الفني وذلك عقب مران الفريق عصر اليوم وذلك للتأكيد علي ضرورة حسم بطاقة صعود الفريق للدوري الممتاز خلال المباراة المقبلة أمام سيدي سالم والمقرر لها الخميس المقبل باستاد كفر الشيخ .

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وأكد عريبي خلال الاجتماع بضرورة عدم افراط اللاعبين في الفرحة والتركيز فقط في تحقيق الفوز في أخر جولتين للفريق في دوري القسم الثاني للتأكيد علي ان صعود الفريق لم يكن وليد الصدفة ولكنه نتيجة تعب وجهد الفريق طوال الموسم الحالي .

وقرر عريبي خلال الاجتماع صرف مكافأة إجادة للاعبين والجهاز الفني وذلك خلاف مكافأة الفوز والمقدرة بثلاثة الاف جنيه لكل لاعب بالفريق وذلك حسب لائحة الفريق منذ تولي المزين تدريب الفريق في منتصف الموسم .