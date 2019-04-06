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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 6 / 4 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 6 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياصة المصرية اليوم السبت 6 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ،  الأهلى يخسر بخماسية "مذلة" من صن داونز ويودع دورى الأبطال إكلينيكيا. 

 

فضيحة.. الأهلى يخسر بخماسية "مذلة" من صن داونز ويودع دورى الأبطال إكلينيكيا

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الأهلى يقرر توقيع عقوبات مغلظة على لاعبيه بعد فضيحة بريتوريا

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بعد إيه جاى تعتذر .. لاسارتي : آسف لجماهير الأهلى

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بيراميدز يهزم الإسماعيلى بثلاثية ويواصل ضغطه على ناديي القمة

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دجلة والمقاولون يسجلان التعادل السابع لكل فريق فى الموسم الحالى

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الإنتاج الحربى يخطف فوزا قاتلا من الطلائع 2/1 بالدوري

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فيديو .. هدف فى أخر ربع ساعة ينقذ الجونة من الخسارة أمام النجوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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