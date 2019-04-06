شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على الإسماعيلى 3/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح كريستيان بينافينتي مهاجم بيراميدز فى إحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه فى مرمى الإسماعيلى فى الدقيقة 63 لتصبح النتيجة 3 / 1 فى المباراة المقامة بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة الـ28 للدورى .

كان كريستيان بينافينتي قد تقدم بالهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 14 ، وأضاف السورى عمر خربين الهدف الثانى فى الدقيقة 18 من ضربة جزاء بعدما أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لمحمد مجدى مدافع الإسماعيلى بعد عرقلته لبينافينتى داخل منطقة الجزاء .

وفى الدقيقة 39 نجح محمود متولى مدافع الإسماعيلى فى إحراز الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة كريم بامبو داخل منطقة الجزاء .

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع ..طارق طه – محمد مجدى – باهر محمدى – أحمد أيمن

خط الوسط .. محمود دونجا – محمود متولى

أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو

على مقاعد البدلاء .. محمود رضا – ريتشارد بافور – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم – محمد هاشم – عودة مارشال – محمد الضرف.

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وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار - عمرو ميداني - أحمد أيمن منصور - عمر جابر

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - كريستيان بينافينتي

خط الهجوم : كينو - عمر خربين.

أما البدلاء :-

المهدي سليمان - مهند لاشين - محمد فاروق - محمد فتحي - ناصر منسي - علي جبر - جون سيفونتيس.