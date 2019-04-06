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الزمالك يفرض السرية على أخر تقسيمة قبل مواجهة حسنية أغادير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، حالة من السرية، على التقسيمة الأخيرة التى خاضها الفريق، مساء اليوم، السبت، فى إطار الاستعداد لمواجهة حسنية أغادير.

ويواجه الزمالك حسنية أغادير المغربى، فى التاسعة مساء غدًا الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض جروس حضور وسائل الإعلام أو الجماهير، للتقسيمة الأخيرة التى خاضها فى ختام التدريبات الجماعية، والتى شهدت تقسم اللاعبين إلى فريقين بطول الملعب، وطبق اللاعبين خلالها الجمل الفنية التى من المنتظر تنفيذها فى مباراة الغد.

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