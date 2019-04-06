الأهلى يهزم بطل أثيوبيا 3 / 0 فى ختام الدور الأول لبطولة أفريقيا للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الأسمنت الأثيوبى بنتيجة 3 /0 فى إطار ختام الدور الأول بالبطولة الإفريقية للأندية التى تقام على صالة الأهلى بفرع الجزيرة .
بهذه النتيجة حقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على كلا من ، إنجيس الإيفوارى و أهلى طرابلس الليبى و الشرطة البتسوانى ، ليتأهل إلى دور ربع النهائى .
وتضم قائمة الأهلى فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ،عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وأحمد سعيد وعبد اللطيف عثمان وعبد الحليم فهيم "عبو" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمضان ومحمد معوض وأحمد عبد العال ومحمود رؤوف ومحمد عبد المنعم والمحترف سيرجى .
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