جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 6/ 4/ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم السبت 6/ 4/ 2019 أربع مباريات ضمن منافسات الجولة 28 من عمر بطولة الدورى الممتاز، حيث استضاف وادى دجلة نظيره المقاولون العرب، فيما واجه الإنتاج الحربى طلائع الجيش، والجونة ضد النجوم، وأختتمت المباريات بمواجهة الاسماعيلى وبيراميدز.
وخطف الإنتاج الحربى الفوز من الطلائع بنتيجة 2/1، وسجل دجلة والمقاولون التعادل السابع لهما فى الموسم الحالى، والجون يفلت من الهزيمة ويتعادل مع النجوم بهدف لك منها، بينما فاز بيراميدز على الإسماعيلى بنتيجة 3/1.
ويعتلى الزمالك مقدمة الدورى برصيد 57 نقطة، ويأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 55 نقطة، وبيراميدز فى المركز الثالث برصيد 54 نقطة.
جدول ترتيب الدورى
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