شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. صعود شبان قنا وبترول أسيوط لدوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حسم شباب قنا وبترول أسيوط بطاقتي الصعود للدوري الممتاز عن مجموعة الصعيد بعد فوز شبان قنا علي نادي أبوكساه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين وارتفاع رصيده إلى 10 نقاط واحتلاله صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن بترول أسيوط الذي حقق الفوز علي كيما أسوان بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت بإستاد بترول اسيوط عصر اليوم.

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ودخلت جماهير ولاعبي شبان قنا في حالة من الفرحة الهيستيرية بعد إطلاق حكم مباراتهم امام أبوكساه صافرته معلنا فوز الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين لتنطلق الجماهير لداخل ارض الملعب وتحمل اللاعبين علي الأعناق وتطوف بهم ارض الملعب احتفالا بالعودة لدوري القسم الثاني .