وائل جمعة: الخسارة أمام صن دوانز “عار” على كل لاعبي الأهلي

وصف الكابتن وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق هزيمة الأحمر أمام صن دوانز الجنوب أفريقي بخماسية بـ “العار” على لاعبي وتاريخ النادي وهذا الأمر ظهر على الكل في أحداث اللقاء مؤكدا أن مباراة اليوم تعتبر واحدة من أسوأ مباريات النادي الأهلي على مدار تاريخه.

وخسر الفريق الأحمر خماسية مذلة من ضيفه صن دوانز الجنوب أفريقي، أحزها زوان في الدقيقة 14، واين في الدقيقة 23، وناسيمنتو في الدقيقة 47، وسيرينو في الدقيقة 62، وأخيرا باكاماني بالدقيقة 83، في المواجهة التي أقيمت اليوم بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، والتي جاءت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقي، ليودع نادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا إكلينيكيا قبل مواجهة الإياب في مصر المقرر لها يوم 13 إبريل الحالي.

وأوضح وائل جمعة في حديثه أن مارتن لاسارتي المدير ا لفني لفريق الأهلي هو المسئول الأول لتلك الهزيمة وبعدها تأتي الإدارة السيئة وغياب الروح عن اللاعبين والخطة الواضحة التي واجه بها منافسه.

وأشار جمعة أن كل اللاعبين خارج الخدمة ماعدا التونسي على معلول جناح أيسر الفريق الأحمر نتيجة ضغط المباريات التي شارك بها ولكن الباقي أخذ الراحة الكاملة استعداداً للقاء.