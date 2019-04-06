بالفيديو.. نتيجة وأهداف مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم 6 أبريل 2019 في الدوري الأسباني

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نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم 6 أبريل 2019 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، وتنطلق مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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برشلونة اتلتيكو مدريد 2 0

وستنقل مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد على قناة بي إن سبورت HD 3 بتعليق المعلق الرياضي المشهور عصام الشوالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ملخص وأهداف مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين 0-0 ولكن هناك حالة طرد للاعب ديجو كوستا في الدقيقة 28 من زمن اللقاء، تابعوا معنا نتيجة وأهداف مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الأسباني الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 85 من المباراة استطاع اللاعب لويس سواريز تسجيل الهدف الاول لبرشلونة في شباك اتلتيكو مدريد، وذلك قبل أن يُضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 86 من زمن المباراة.