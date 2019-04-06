نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الجولة 31

يستضيف ملعب الكامب نو قمة كروية في الجولة 31 من الليجا بين برشلونة متصدر الدوري الإسباني واتلتيكو مدريد الوصيف، ويُعد هذا اللقاء من اللقاءات القليلة التي تستمتع فيها بمتعة كروية داخل البساط الأخضر بين أقدام اللاعبين وتفكير كثير من المدربين، لذا فلقاء سيموني وفالفيردي اليوم سيكون مُثير.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو

تُلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة وتُنقل على الأقمار الصناعية عبر قناة beIN SPORTS HD 3 والشوالي حاضر للتعليق على اللقاء، ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وأحرز الأهداف كوستا لاتلتيكو وديمبلي للبارسا.

مباراة برشلونة واتلتيكو

ومن المتوقع أن يستغل فالفيردي الرقابة الصارمة التي يفرضها سيموني على ميسي في خلق فرص جديدة لباقي اللاعبين لكن سيموني سيلعب بالطريقة المُعتادة التي يُغلق فيها منطقة الدفاع وينتظر الهجمة العكسية لتسجيل الأهداف في مرمى الخصم.