الآن: نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم السبت والبرسا ينتفض في آخر الدقائق

متابعي الكرة العالمية لاسيما الأسبانية على موعد كبير اليوم ومرتقب حين يستضيف برشلونة على ملعبه الكامب نو فريق كبير وثقيل كرويا وهو أتليتكو مدريد في قمة الليجا بين متصدر الترتيب البوجرانا والوصيف حيث تكتسب المباراة أهمية بالغة فمن الممكن أن تكون مباراة التتويج باللقب نظريا اذا فازت البرسا.
مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد يلا شوت
وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة حيث تنقل عبر القناة المخصصة للدوري الأسباني على شبكة بي ان سبورت وهى beIN Sport 3HD بتعليق المعلق الكبير عصام الشوالي، وسنقوم بمتابعة تلك المباراة لحظيا وعرض نتيجتها لكم.
مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم
وتأمل جماهير البلوجرانا اليوم في أن يكون ميسي في حالته الفنية المعهودة سابقا حيث بات الأرجنتيني المفتاح الاهم لتحقيق الفوز وبغيابه يفقد الفريق الكثير بالرغم من وجود تخمة من النجوم الشابة إلا أن قائد الفريق زادت أهميته مؤخرا، فهل يستطيع ميسي حل اللغز الدفاعي الذي يعتمد عليه سيميوني مدرب الاتليتي اليوم.
نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد
وذكرت تقارير اعلامية حول حضور المدير الفني لمانشستر يونايتد اليوم تلك المباراة من الملعب لمتابعة برشلونة عن قرب حيث أوقعت القرعة فريقه في صدام مع البوجرانا في دور الثمانية من بطولة دوري الأبطال، ولن تكن هذه المرة الوحيدة للمدرب بل سبق وحضر مباراة باريس سان جيرمان سابقا.
أعلن فالفيردي مدرب البرسا التشكيل الذي سيخوض مواجهة اليوم به وجائ كالآتي: تير شتيجن، سيرجو روبرتو، لينجليت، بيكيه، جوردي ألبا،بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر ، ميسي، كوتينيو، سواريز.
- دخول اللاعبين الآن من ممر غرف خلع الملابس وضحكات على وجه جريزمان وجماهير البوجرانا تهتف بالنشيد الرسمي للفريق وأجواء رائعة لقمة منتظرة.
- بداية اللقاء، الدقيقة 2 كرة خطيرة من برسا باتجاه جوردي ألبا وتمريرة عرضية ولكن تمر بين اللاعبين ولا تصل لميسي وبرشلونة مستحوذ منذ البداية ويريد انهائها مبكرا، وأتلتيكو يعتمد على التكتل الدفاعي
- الدقيقة 14: تمريرة طولية رائعة من ميسي واستقبال رائع من ألبا وتسديدة والقائم يمنع الهدف الأول، وربع ساعة مثيرة من الجانب الكتالوني وسيئة من المدريدي
- الدقيقة 30: اتلتيكو يكمل 60 دقيقة كاملة منتقص العدد بعد طرد حكم اللقاء لمهاجم الفريق دييجو كوستا وفرصة البرسا للتقدم أكثر وأكثر
- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وبرشلونة الأقرب للتسجيل في الشوط الثاني
- الدقيقة 52: برشلونة يسير بقوة نحو احراز الهدف الأول وميسي يمرر الكرة لسيرجو بوسكيتس وتسديدة قوية ولكن أعلى العارضة
- الدقيقة 62: انطلاقة قوية من ميسي مراوغة وتمرير سحرية لسواريز يجعله منفردا وتسديدة ولكن أوبلاك حارس الاتليتيكو يتعملق وينقذ الكرة، ونزول مالكوم بدلا من آرثر
- الدقيقة 75: خطأ يحتسبه الحكم على بيكيه لصالح موراتا وعرضية جريزمان ورودريجو يضرب بالرأس والكرة أعلى العارضة وفرصة خطف المباراة تضيع على أتليتكو
- الدقيقة 84: تسديدة رائعة من لويس سواريز تضربب في القائم وتسكن شباك اوبلاك وبعدها بدقيقة يتمكن ميسي من اضافة الهدف الثاني
- نهاية المباراة بفوز برشلونة بهدفين وتحسم لقب الدوري بنسبة شبه مؤكده