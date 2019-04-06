الآن: نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم السبت والبرسا ينتفض في آخر الدقائق

متابعي الكرة العالمية لاسيما الأسبانية على موعد كبير اليوم ومرتقب حين يستضيف برشلونة على ملعبه الكامب نو فريق كبير وثقيل كرويا وهو أتليتكو مدريد في قمة الليجا بين متصدر الترتيب البوجرانا والوصيف حيث تكتسب المباراة أهمية بالغة فمن الممكن أن تكون مباراة التتويج باللقب نظريا اذا فازت البرسا.

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وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة حيث تنقل عبر القناة المخصصة للدوري الأسباني على شبكة بي ان سبورت وهى beIN Sport 3HD بتعليق المعلق الكبير عصام الشوالي، وسنقوم بمتابعة تلك المباراة لحظيا وعرض نتيجتها لكم.

مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم

وتأمل جماهير البلوجرانا اليوم في أن يكون ميسي في حالته الفنية المعهودة سابقا حيث بات الأرجنتيني المفتاح الاهم لتحقيق الفوز وبغيابه يفقد الفريق الكثير بالرغم من وجود تخمة من النجوم الشابة إلا أن قائد الفريق زادت أهميته مؤخرا، فهل يستطيع ميسي حل اللغز الدفاعي الذي يعتمد عليه سيميوني مدرب الاتليتي اليوم.

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

وذكرت تقارير اعلامية حول حضور المدير الفني لمانشستر يونايتد اليوم تلك المباراة من الملعب لمتابعة برشلونة عن قرب حيث أوقعت القرعة فريقه في صدام مع البوجرانا في دور الثمانية من بطولة دوري الأبطال، ولن تكن هذه المرة الوحيدة للمدرب بل سبق وحضر مباراة باريس سان جيرمان سابقا.

أعلن فالفيردي مدرب البرسا التشكيل الذي سيخوض مواجهة اليوم به وجائ كالآتي: تير شتيجن، سيرجو روبرتو، لينجليت، بيكيه، جوردي ألبا،بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر ، ميسي، كوتينيو، سواريز.