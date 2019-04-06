برشلونة يفوز على اتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة بهدفي سواريز وميسي

ينتظر عُشاق الكرة العالمية مباراة القمة المُرتقبة في الدوري الإسباني “الليجا” بين برشلونة واتلتيكو مدريد ضمن الجولة 31 من البطولة، وتُعد هذه المباراة هامة جداً لأن الفارق بين البارسا واتلتيكو ثمانية نقاط ولهذا فإن فوز اتلتيكو يُقلص الفارق إلى خمسة نقاط ويُسهل اللحاق ببرشلونة حال تعثره في إحدى المباريات، وإذا استطاعت برشلونة الفوز تنفرد بالقمة ويَصعُب على اتلتيكو الوصول للمركز الأول.

برشلونة واتلتيكو مدريد

وتُقام المباراة على ملعب الكامب نو معقل البارسا وضربة البداية الساعة التاسعة إلا ربع في مصر والعاشر إلا ربع في مكة المكرمة، وكالعادة فإن شبكة قنوات بي إن سبورت ستقوم بنقل المباراة بعد حصولها على الحقوق الحصرية لها وقد خصصت القناة الثالثة لعرض المباراة بتعليق الشوالي.

وقد انتهت مباراة الذهاب بين برشلونة واتلتيكو مدريد بالتعادل بهدف لكل منهما، ويشهد التاريخ للبارسا بعد فوزهم في 35 مباراة بينما فازت اتلتيكو في 17 مباراة وتعادلا في 16 مباراة من إجمالي المباريات التي جمعت الفريقين، ومن المعروف عن طريقة لعب سيموني أنها تتميز بغلق المناطق الدفاعية واستغلال الهجمات المرتدة أفضل استغلال لتحقيق الفوز.