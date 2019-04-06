بايرن ميونيخ يحسم الكلاسيكو الألماني بخماسية في شباك دورتموند

انقض فريق بايرن ميونيخ، اليوم السبت، على قمة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).



واكتسح البايرن ضيفه ومنافسه المباشر بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.



فرض البايرن أسلوبه على مجريات اللعب، وسيطر تمامًا على الشوط الأول، وسجل رباعية عن طريق مات هوملز والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني خافي مارتينيز وسيرغ غانبري في الدقائق 10 و17 و41 و43 من زمن اللقاء.



وحاول دورتموند العودة في الشوط الثاني من اللقاء ومحاولة تقليص الفارق الأمر الذي أدى لوجود مساحات في دفاعاته مما شكل خطورة على مرماهم من البايرن.



وتمكن بايرن ميونيخ من إضافة الهدف الخامس عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 89 من زمن المباراة.



بهذه النتيجة، ارتقى البايرن للصدارة برصيد 64 نقطة بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند.



ويحمل بايرن ميونيخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجا بإجمالي 28 لقبا. المصدر: الاناضول

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