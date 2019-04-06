رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بيراميدز فوزرًا عريضًا على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم كريستيان بينافينتي لبيراميدز محرزا الهدف الأول في الدقيقة ١٤ وأضاف عمر خربين لهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة ١٩ من ركلة الجزاء، ليقلص محمود المتولي النتيجة مسجلا الهدف الأول للدراويش من علامة الجزاء في الدقيقة ٣٩ وينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين مقابل هدف. وفي الشوط الثاني عاد بينافينتي مجددا ونجح في إضافة الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة ٦٣ لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هذف للإسماعيلي.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى ٥٤ نقطة، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ٣٨ نقطة محتلا المركز الثامن.

وإليكم ترتيب الدوري المصري بعد فوز براميدز اليوم:

1- الزمالك 57 نقطة

2- الأهلي 55 نقطة

3- براميدز 54 نقطة

4- المصري 42 نقطة

5- مصر المقاصة 40 نقطة

6- المقاولون 37 نقطة

7- الإسماعيلي 35 نقطة

Advertisements

8- الإنتاج الحربي 35 نقطة

9- الاتحاد 32 نقطة

10- طلائع الجيش 31 نقطة

11- وادي دجلة 31 نقطة

12- الجونة 31 نقطة

13- حرس الحدود 29 نقطة

14- إنبي 26 نقطة

15- الداخلية 25 نقطة

16- النجوم 25 نقطة

17- بتروجيت 25 نقطة

18- سموحة 25 نقطة