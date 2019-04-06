رياضة | عاجل.. الكشف عن الكلمة التي تسببت في طرد الحكم لـ"كوستا" أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن الكلمة التي تسببت في طرد الحكم لـ"كوستا" أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الأرجنيتني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضربة قوية خلال مواجهة برشلونة مساء اليوم بالجولة الـ31 بالدوري.

وحصل كوستا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد البطاقة الحمراء في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول ليترك فريقه يعاني أمام برشلونة بـ10 لاعبين فقط.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن الكلمات التي رددها كوستا ضد حكم اللقاء جيل مانزانو والتي تسببت في طرده من ملعب اللقاء اليوم.

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واشارت إلى أن كوستا تلفظ على والدة الحكم ووجه ألفاظ نابية وسيئة ضده ليقرر على آثرها الأخير طرد من الملعب، حيث قال كوستا للحكم لفظياً: "العاهرة أمك، التي ولدتك"

الجدير بالذكر أن الحكم كان يتجه لمنح كوستا البطاقة الصفراء في البداية بعد الاعتراض ولكنه غير قراره وقام بإشهار البطاقة الحمراء بعد الإسائة.