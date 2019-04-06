رياضة | بيراميدز يعزف سيمفونية كروية ويثأر من الإسماعيلي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يعزف سيمفونية كروية ويثأر من الإسماعيلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثأر بيراميدز من خسارته أمام الإسماعيلي في الدور الأول، بعدما حقق الفوز عليه مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم كريستيان بينافينتي لبيراميدز محرزا الهدف الأول في الدقيقة ١٤ وأضاف عمر خربين لهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة ١٩ من ركلة الجزاء، ليفلص محمود المتولي النتيجة مسجلا الهدف الأول للدراويش من علامة الجزاء في الدقيقة ٣٩ وينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني عاد بينافينتي مجددا ونجح في إضافة الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة ٦٣، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هذف للإسماعيلي.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى ٥٤ نقطة، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ٣٨ نقطة محتلا المركز الثامن.