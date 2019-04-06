رياضة | الدوري السعودي - الوحدة يقهر الاتفاق.. والفيحاء يتخطي التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي - الوحدة يقهر الاتفاق.. والفيحاء يتخطي التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي الوحدة على منافسه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء السبت وجاء ذلك في إطار المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي.

وبدأ محمد عواد أساسياً مع فريقه الوحدة وتلقى هدف بالدقيقة "189" من اللاعب برايان أليمان لكن سرعان ما تعادل الوحدة بقدم أحمد عبده قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني؛ سجل الوحدة هدفين عن طريق عصام الجبالي وكاسونجو كابونجو بالدقيقتين "65 و93" ليضيف الوحدة لرصيده 3 نقاط غالية ويحتل المركز السادس بـ39 نقطة بينما الاتفاق بـ32 نقطة بالمركز التاسع.

وفي مباراة أخرى؛ عطل الفيحاء قطار انتصارات التعاون وفاز بهدفين مقابل هدف ليظل السكري بالمركز الرابع 46 نقطة بينما الفيحاء يبقي على آماله بـ25 نقطة في المركز الرابع عشر.