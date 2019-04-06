رياضة | نجم القناة: تعرضت لإصابة كادت أن تقضي على مستقبلي الكروي وعدت بمعجزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم القناة: تعرضت لإصابة كادت أن تقضي على مستقبلي الكروي وعدت بمعجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد يوسف ظهير أيسر القناة يفتح قلبه للفجر الرياضي مؤكدا:" صادفنا سوء حظ غريب هذا الموسم وحزين علي وضع كفر الشيخ"، هكذا بدء محمد يوسف ابن كفر الشيخ حديثه للفجر الرياضي.

في البداية تحدث يوسف عن بدايته في قطاع البراعم ومدرسة الكرة بنادي كفر الشيخ

- أنا من مواليد محافطة كفر الشيخ وبدات حياتي الكروية بمدرسة الكرة بالنادي وتدرجت بمراحل البراعم والناشئين المختلفة مع العديد من مدربين الكرة ماهر العش و علاء عيسيى، وتم تصعيدي إلى الفريق الاول وعمري 20 عام وشاركت بدوري الجمهورية مع علاء عيسي وعرفه النجار

وكان يتولي تدريب المدير الفني للفريق الأول في هذا التوقيت خالد جادالله نجم الاهلي السابق وقضيت بنادي كفر الشيخ 7 سنوات ثم انتقلت لنادي القناة موسمين ثم انتقلت لنادي حرس الحدود موسم شاركت معهم في الصعود بالفريق للدوري الممتاز الموسم السابق وعدت من جديد للقناة مطلع الموسم الحالي

-تعتبر أبرز المحطات في حياتي هي الفترة التي قضيتها بقطاع الناشئين بنادي كفر الشيخ فهي التي كونت شخصيتي داخل المستطيل الاخضر من عمر 14 وحتي 20 عام بصبحة الاب الروحي لي علاء العش فهو ساعدني كثيرا ولولا تواجده بجانبي لما وصلت لهذا المستوى الان كان دائم الاهتمام بي ودائما ما يضاعف جرعات التدريب لي دائما بمفردي

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وفي فريق تحت 17 عام وفي مباراة رسمية تعرضت لاصابة كادت ان تنهي مسيرتي بكرة القدم عندما أصبت بكسر مضاعف بعظمة الساق وابعدتني عن الملاعب لمدة عامين ولكن بفضل الله واصراري علي العودة عدت وشاركت مع فريق تحت 21 عام بدوري القطاعات وعدت للفريق الاول بنادي كفر الشيخ

مر علي فريق كفر الشيخ طوال السبع مواسم التي امضيتها هناك العديد من المدربين والاسماء الكبيرة أمثال ايهاب جلال ، عبدالله الصاوي ، فتوح المرسي ، اشرف خضرو، طارق الصاوي ،خالد جلال اكتسبت من كل مدرب ميزة وفكر ساعدتني في طريقي بكرة القدم.

أهم موسمين بحياتي بكفر الشيخ فريق صنعه ايهاب جلال وأكمل به أشرف خضر إلى دورة الترقي للصعود للممتاز ولكن لم يحالفنا الحظ وصعدت العاب دمنهور وموسم اخر مع طارق الصاوي وايضا في اخر الاوقات يصعد الأوليمبي

حزين على حال فريق كفر الشيخ حاليا وأتمني استمراره وبقائه بدوري القسم الثاني فهو اسم كبير وعريق بمجموعة بحري

صادف فريق القناة سوء حظ غريب هذا الموسم فقدنا نقاط في مباريات كانت الاسهل لنا ولكن عدم التوفيق لازمنا كان أسهل موسم لصعود القناة هذا الموسم ولكن لازالت الكرة بالملعب باقي أسبوعين علي نهاية المسابقة والفارق 4 نقاط فقط مع المتصدر

سعيد بتواجدي مع نادي القناة وأنا تحت أمر النادي اذا ما أراد تواجدي المواسم القادمة ولا يزال عقدي يمتد لموسمبن.