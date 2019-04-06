رياضة | تيجانا وأمير مرتضى يدعمان الزمالك قبل مواجهة أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيجانا وأمير مرتضى يدعمان الزمالك قبل مواجهة أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎‎حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالنادي على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي يقام حاليا في المغرب.

وجاء حضور تيجانا وأمير مرتضى للمران من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني للفريق قبل مواجهة حسنية أكادير المغربي غدا في كأس الكونفيدرالية.

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ويستعد الزمالك لمواجهة فريق حسنية أكادير غدا في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية‎‎