رياضة | إنتر ميلان يصدم مورينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يصدم مورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية إن إدارة إنتر ميلان الإيطالي تفضل التعاقد مع أنطونيو كونتي مدربا للفريق في الموسم المقبل على إعادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق للنيراتزوري.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن مورينيو قام بالتواصل مع إدارة إنتر ميلان لعرض إمكانية عودته لقيادة الفريق فنياً بداية من الموسم المقبل.

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وقاد مورينيو أفاعي إنتر ميلان في الفترة من 2008 إلى 2010 وفاز معه بلقبين للدوري الإيطالي وثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في 2009-2010.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إدارة النيراتزوري تضع أعينها على كونتي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة والذي رحل عن تشيلسي الموسم الماضي ولم يجد عملاً بينما رحل مورينيو عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

يذكر أن مشاداة وقعت بين مورينيو وكونتي في إحدى مباريات اليونايتد وتشيلسي بي الدوري الإنجليزي وهو الصراع الذي قد يتجدد من أجل قيادة إنتر ميلان.