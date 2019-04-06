رياضة | أسبوع كارثي لإنييستا وتوريس وفيا في الدوري الياباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسبوع كارثي لإنييستا وتوريس وفيا في الدوري الياباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق فيسيل كوبي، الذي يلعب بين صفوفه الإسبانيان أندريس إنييستا وديفيد فيا، في الجولة 6 من دوري الدرجة الأولى الياباني لكرة القدم، التي شهدت أيضاً هزيمة ساجان توسو الذي يلعب بين صفوفه فرناندو توريس.

وفي مباراة، خاضها إنييستا وفيا ومواطنهما سيرجي سامبر، ضمن التشكيلة الأساسية، تعرض فيسيل كوبي للهزيمة أمام ياماغا بنتيجة (1-2).

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كما خسر أيضاً فريق ساغان توسو الذي يلعب توريس لصالحه، بثلاثية بيضاء أمام فيغالتا سينداي في لقاء غاب عنه مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، بسبب آلام عضلية.