رياضة | برشلونة يرد بقوة على صفقة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرد بقوة على صفقة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر التطورات بشأن تعاقد​برشلونة​ الإسباني مع الهولندي ماتياس ​دي ليخت​ نجم آياكس في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال الصحفي الإسباني الفيردو مارتينيز في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو أن دي ليخت قد حسم وجهته المقبلة بالانتقال الى برشلونة الإسباني بعد تلقيه للعديد من العروض خلال الفترة الماضية.

وأشار مارتينيز إلى أن برشلونة قد اقترب من إغلاق الصفقة مقابل 70 مليون يورو بعد الاتفاق شفهياً مع آياكس.

ونال دي ليخت اهتمام العديد من كبار الأندية أوروبا، أبرزهم ​ريال مدريد​ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان إلا أنه فضل السير على خطى زميله فرينكي دي يونج الذي انتقل الى البرسا في الميركاتو الشتوي المنصرم.