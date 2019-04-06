رياضة | ترتيب الدوري الألماني .. بايرن ميونيخ يخطف الصدارة من دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الألماني .. بايرن ميونيخ يخطف الصدارة من دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بايرن ميونيخ فوزا كبيرا على نظيره بروسيا دورتموند بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة 28 من الدوري الألماني. خماسية بايرن ميونيخ سجلها هوميلس وليفاندوفسكي "هدفين" ومارتينيز وجنابري في الدقائق 10 و17 و41 و43 و89.

ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 64 في المركز الأول بينما توقف دورتموند عند 63 نقطة في المركز الثاني. وإليكم ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونخ اليوم:

1- بايرن ميونخ 64 نقطة

2- بروسيا دورتموند 63 نقطة

3- لايبزيج 55 نقطة

4- آينتراخت فرانكفورت 52 نقطة

5- بروسيا مونشنجلادباخ 47 نقطة

6- فولفسبورج 45 نقطة

7- فيردر بريمن 42 نقطة

8- باير ليفركوزن 42 نقطة

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9- هوفنهايم 41 نقطة

10- فورتونا دوسلدورف 37 نقطة

11- هيرتا برلين 35 نقطة

12- ماينز 33 نقطة

13- فرايبورج 32 نقطة

14- شالكه 26 نقطة

15- أوجسبورج 25 نقطة

16- شتوتجارت 21 نقطة

17- نورنبيرج 17 نقطة

18- هانوفر 14 نقطة