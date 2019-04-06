رياضة | ‎جروس: جئنا للمغرب من أجل الفوز.. ولدينا البديل لساسي وأحداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‎جروس: جئنا للمغرب من أجل الفوز.. ولدينا البديل لساسي وأحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن مباراه الفريق غدًا أمام مضيفه حسنية أكادير المغربي مهمه بالنسبة للفريق في مشواره بالبطولة الكونفدرالية .

وقال جروس في المؤتمر الصحفي ليلة المباراة إن الزمالك جاء للمغرب من أجل تحقيق الفوز مشددا على أن الفريق لديه غيابات في المباراة لكنه يسعى في كل مبارياته لتحقيق الفوز.

وتابع :"ملعب المباراة جيد والأجواء طيبة ولدينا البديل الجاهز لفرجاني ساسي وحميد أحداد وأعرف أيضا أن الفريق المغربي لديه بعض الغيابات".

ومن جانبه قال الأرجنتيني أنخيل ميجل المدير الفني للفريق المغربي إن فريق الزمالك قوى وله تاريخ كبير بالقارة السمراء إلا أن فريقه سيلعب بكل قوة لتحقيق الفوز خاصة وأن لديهم لاعبين على أعلى مستوى .‎