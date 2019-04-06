رياضة | عاجل.. أول تعليق من أبو تريكة بعد خماسية صن داونز الكارثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من أبو تريكة بعد خماسية صن داونز الكارثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق إنه يشتاق إلى النادي الأهلي كل يوم ولكن شوقه اليوم ازداد عقب خسارة الفريق الأول من صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغرد أبو تريكة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"‏اشتاق إلى النادي الاهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقا اليه".

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وأضاف "نحن نحب ونعشق النادي لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة".

وتابع: "النادي الاهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم ...نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الاهلي ".