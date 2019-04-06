رياضة | عودة يعلن قائمة بتروجت لمواجهة الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة يعلن قائمة بتروجت لمواجهة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، غدا الأحد في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة بتروجت كلا من :-

محمد أبو النجا "بونجا" - أحمد تمساح - حسام حسن - أحمد زولا - مؤمن إبراهيم - أحمد لالا - عبد الرحمن السويسي - محمود صلاح - أحمد عفيفي - أحمد عبد الرسول - محمد فييرا - علي عيد - أحمد العجوز - حميد ماو - كويس جادي - حمادة طلبة - مروان النجار - إسلام صيام - محمد أسامة - شكري نجيب - محمود عماد - محمد صبحي.