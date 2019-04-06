رياضة | قرار نهائي.. إيسكو يحسم مصيره مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار نهائي.. إيسكو يحسم مصيره مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إيسكو نجم ريال مدريد حسم قراره النهائي بالبقاء ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن إيسكو كان يفكر بشكل جدي بالرحيل عن الملكي هذا الصيف في حال استمر سانتياجو سولاري مدرباً للفريق لأنه كان حبيساً لدكة البدلاء معظم الوقت وفضل عليه جميع اللاعبين الآخرين بدون أسباب منطقية.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إيسكو استعاد الهدوء والثقة منذ لحظة عودة زين الدين زيدان، حيث عاد للتشكيلة الأساسية مجدداً وشارك في آخر 3 مباريات سواء كأساسي أو كبديل في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل هدفين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو لا يفكر أبداً في الرحيل في الوقت الراهن وكل ما يريده هو الاستمرار مع الميرينجي لأطول فترة ممكنة واستعادة مستواه الحقيقي الذي كان عليه في الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الصيف ما زال طويلاً وأن فلورنتينو بيريز وزيدان يخططان لثورة في سوق الانتقالات ويعد إيسكو من اللاعبين المتوقع رحيلهم بحسب الكثير من المصادر لكن بالنسبة له فهو لا يريد ذلك وسيقاتل من أجل البقاء بكل قوته ومن المعروف عنه أنه ليس من نوعية اللاعبين الذين يغيرون رأيهم بسهولة.