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رياضة | القائم ينقذ "الشناوي" من هدف كوميدي أمام الإسماعيلي (فيديو)

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دوري كأس الأمير

الفيحاء

2

x
17:55

1

التعاون

الوحدة

3

x
19:45

1

الإتفاق

نيوكاسل يونايتد

0

x
16:00

1

كريستال بالاس

هيديرسفيلد تاون

1

x
16:00

4

ليستر سيتي

بورنموث

1

x
16:00

3

بيرنلي

دوري أبطال أفريقيا

سيمبا - تنزانيا

0

x
15:00

0

مازيمبي - جمهورية الكونجو

صن داونز - جنوب أفريقيا -

5

x
15:00

0

الأهلي - مصر

حوريا - غينيا

0

x
18:00

0

الوداد الرياضي - المغرب

النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر

0

x
21:00

0

الترجي الرياضي - تونس

الدرجة الأولى

جيرونا

1

x
13:00

2

إسبانيول

2

x
16:15

1

إيبار

رايو فاليكانو

2

x
18:30

1

فالنسيا

0

x
20:45

0

أتلتيكو مدريد

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الدرجة A

بارما

0

x
15:00

0

تورينو

يوفنتوس

2

x
18:00

1

ميلان

سامبدوريا

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x
20:30

-

روما

الدوري الألماني

باير ليفركوزن

2

x
15:30

4

فورتونا دوسلدورف

شالكه 04

1

x
15:30

2

آينتراخت فرانكفورت

شتوتجارت

1

x
15:30

1

نورنبيرج

بايرن ميونيخ

5

x
18:30

0

بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

ليون

1

x
17:00

2

ديجون

جانجون

0

x
20:00

0

موناكو

الممتاز

الانتاج الحربي

2

x
15:00

1

طلائع الجيش

وادي دجلة

0

x
17:30

0

المقاولون العرب

بيراميدز

3

x
20:00

1

الإسماعيلي

كأس الإتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

1

x
18:30

0

برايتون

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