رياضة | القائم ينقذ "الشناوي" من هدف كوميدي أمام الإسماعيلي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القائم ينقذ "الشناوي" من هدف كوميدي أمام الإسماعيلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الفيحاء 2 x

17:55 1 التعاون الوحدة 3 x

19:45 1 الإتفاق الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد 0 x

16:00 1 كريستال بالاس هيديرسفيلد تاون 1 x

16:00 4 ليستر سيتي بورنموث 1 x

16:00 3 بيرنلي دوري أبطال أفريقيا سيمبا - تنزانيا 0 x

15:00 0 مازيمبي - جمهورية الكونجو صن داونز - جنوب أفريقيا - 5 x

15:00 0 الأهلي - مصر حوريا - غينيا 0 x

18:00 0 الوداد الرياضي - المغرب النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر 0 x

21:00 0 الترجي الرياضي - تونس الدوري الإسباني الدرجة الأولى جيرونا 1 x

13:00 2 إسبانيول ريال مدريد 2 x

16:15 1 إيبار رايو فاليكانو 2 x

18:30 1 فالنسيا برشلونة 0 x

20:45 0 أتلتيكو مدريد Advertisements الدوري الإيطالي الدرجة A بارما 0 x

15:00 0 تورينو يوفنتوس 2 x

18:00 1 ميلان سامبدوريا - x

20:30 - روما الدوري الألماني باير ليفركوزن 2 x

15:30 4 فورتونا دوسلدورف شالكه 04 1 x

15:30 2 آينتراخت فرانكفورت شتوتجارت 1 x

15:30 1 نورنبيرج بايرن ميونيخ 5 x

18:30 0 بوروسيا دورتموند الدوري الفرنسي ليون 1 x

17:00 2 ديجون جانجون 0 x

20:00 0 موناكو الدوري المصري الممتاز الانتاج الحربي 2 x

15:00 1 طلائع الجيش وادي دجلة 0 x

17:30 0 المقاولون العرب بيراميدز 3 x

20:00 1 الإسماعيلي كأس الإتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي 1 x

18:30 0 برايتون

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