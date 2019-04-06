رياضة | مانشستر يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز سهل ضد برايتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز سهل ضد برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي مانشستر سيتي في الفوز على فريق برايتون، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل البرازيلي جابريل جيسوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، وأضاع لاعبو مانشستر سيتي الكثير من الفرص خلال أحداث المباراة.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي نجح في التتويج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، على حساب نادي تشيلسي في النهائي عن طريق ركلات الترجيح.