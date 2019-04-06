اونلاين | بث مباشر LIVE مشاهدة مباراة الترجي وشباب قسنطينة الجزائري اونلاين Yalla shoot بدون تقطيع| رابط سريع كورة اونلاين

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بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي وشباب قسنطينة الجزائري اونلاين Yalla shoot بدون تقطيع، يواصل الترجي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقي مع شباب قسنطينة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويحاول بطل تونس الحفاظ على اللقب ولن يكون المشوار سهلاً خيث يتلقي فريق جزائري عنيد، وسنزودكم برابط بث مباشر مباراة الترجي وشباب قسنطينة كورة لايف.