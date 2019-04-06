اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي وشباب قسنطينة الجزائري بث مباشر Yalla shoot اونلاين| تابع لايف ماتش الترجي اليوم بدون تقطيع

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يلا شوت مشاهدة مباراة الترجي وشباب قسنطينة الجزائري بث مباشر Yalla shoot اونلاين، حيث يستضيف ملعب الشهيد حملاوي معقل النادي الرياضي القسنطيني اليوم حامل اللقب الترجي التونسي في مواجهة عربية خالصة ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن خلال موقع “عرب فور نيوز” سنوفر لكم رابط يلا شوت مشاهدة الترجي والقسنطيني بث مباشر.