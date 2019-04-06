اونلاين | yalla Ostora مشاهدة مباراة برشلونة Barce واتليتكو مدريد في الدوري الاسباني Men Elaher HD

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تلتقون بعد قليل مشاهدينا الكرام في كل مكان مع قمة من القمم الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة والتي تجمع برشلونة ضد أتليتكو مدريد على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويعول إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على قوة مثله الهجومي المكون من ليونيل ميسي هداف الدوري الإسباني حتى الان وزميله لويس سواريز وفيليب كوتينيو.

وعلى الجانب الآخر يتمنى سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد أن يظفر بنقاط المباراة من أجل مزاحمة البارسا على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم.

رابط مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بث مباشر اليوم السبت 6-4-2019

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